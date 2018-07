Werkdruk in de zorg is 'om wakker van te liggen'

De werkdruk in de vakantieperiode wordt door verpleegkundigen en verzorgenden dit jaar als nog zwaarder ervaren dan vorig jaar. Dat zegt de organisatie van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN.

De organisatie concludeert dit na een eigen onderzoek onder 2.600 deelnemers

'Alle plannen en initiatieven om het tekort op te lossen ten spijt, ziet maar liefst 62 procent van de respondenten een verslechtering vergeleken met afgelopen zomer', aldus V&VN.

Wakker liggen

Vorig jaar is er geen specifiek onderzoek naar geweest, maar de verpleegkundigen en de verzorgenden zeggen in meerderheid de werkdruk nu persoonlijk heftiger te voelen.

'We sluiten extra bedden op de afdeling, dat is in feite gewoon een patiëntenstop', zegt een verpleegkundige. 'De laatste week van mijn vakantie heb ik moeten inleveren', vertelt een verzorgende. En een andere collega zegt wakker te liggen van de gaten in het rooster.

Zomerrooster

Onderzoek van 63 wijkzorgorganisaties met de NOS tekent de situatie. Daaruit blijkt dat een op de drie wijkorganisaties het zomerrooster niet heeft rondgekregen. Daarom krijgen mensen die thuis zorg ontvangen de komende weken mogelijk kantoorpersoneel over de vloer of zijn ze afhankelijk van familieleden.

Oplossingen zoekt men ook vooral in het werven van personeel via uitzendbureaus en opleidingen. Zo werden studenten geneeskunde en HBO-V aangemoedigd in te vallen.

Vacatures

Het grote personeelstekort in de zomer wordt bevestigd door Actiz, de branchevereniging voor zorg aan ouderen en chronisch zieken. Actiz benadrukt dat verpleegkundige handelingen altijd, ook in de zomer, worden uitgevoerd door verpleegkundigen zelf.

Het personeelstekort is ook buiten de vakantieperiodes groot, zeggen de zorgorganisaties. Bij de 63 organisaties die de NOS ondervroeg, staan normaal ruim 1500 fulltime banen open. In de zomer neemt dat toe tot zeker 1630.

