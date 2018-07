Zaak mishandeling Vindicat-lid deels opgeschort

De behandeling van een rechtszaak tegen een van de twee leden van de Groningse studentenvereniging Vindicat die worden verdacht van mishandeling van een corpslid, gaat donderdag niet door. De andere zaak wordt wel behandeld.

Een van de verdachten ontkent geweld te hebben gebruikt en wil dat er extra getuigen worden gehoord. Zijn zaak gaat op 22 oktober verder. De zaak tegen een tweede mannelijk Vindicat-lid, die ook betrokken zou zijn geweest, wordt donderdag wel behandeld bij de rechtbank in Groningen.

Vindicat-feest

Beide verdachten van 22 jaar verschenen donderdagochtend voor de politierechter. Ze zouden op 3 december 2017 het andere corpslid hebben geschopt en geslagen. Het slachtoffer liep verwondingen aan zijn neus en gebit op plus een hersenschudding. Het incident vond plaats op een feest van Vindicat.

In november werd een Vindicat-lid veroordeeld tot een taakstraf wegens mishandeling. Hij had tijdens een ontgroening in 2016 op het hoofd gestaan van een aspirant-lid.

