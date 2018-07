Martini Ziekenhuis heeft back-up plan voor watertekort

Ook het Martini Ziekenhuis in de stad Groningen heeft te maken met het gesprek van de dag: hitte. Als het water opraakt, dan heeft het ziekenhuis een noodplan klaarliggen. Dat zegt calamiteitenmanager Peter Smit van het Martini Ziekenhuis.

'In principe hebben we een heel stabiele watervoorziening', zegt hij. 'Waaronder eigen watertanks met 80 kuub voorraadwater.'

Verzekerd van water

'Daar kunnen wij vier tot vijf uur mee draaien onder normale condities', vervolgt Smit. 'Als er echt nood aan de man is, als alles uitvalt en er geen watertoevoer meer is, kunnen wij vijf uur langer doorwerken.'

Daarnaast heeft het Martini Ziekenhuis ook een back-up, in de vorm van een contract met waterbedrijven. Daardoor is het ziekenhuis ervan verzekerd dat het altijd water krijgt, ook wanneer de normale leidingen niet meer werken.

Primaire zorg

Tijdens deze warme, droge dagen is de primaire zorg van het Martini Ziekenhuis patiënten en bezoekers. Smit: 'Die krijgen allemaal gratis water uitgereikt. Als je je bij de centrale balie meldt, dan staan er allemaal flesjes water en kun je pakken wat je wilt.'

Woensdag zijn er driehonderd flesjes water doorheen gegaan, zegt Smit. 'Het is een geste van het ziekenhuis, want we promoten natuurlijk een gezonde levensstijl. Ik weet dat er heel veel waterflesjes zijn ingekocht, dus we hebben genoeg op voorraad.'

Beheersing

Het is volgens Smit belangrijk dat mensen in het ziekenhuis zich aan de 'regels' houden. 'Zoals klimaatbeheersing. Dat betekent: ramen dicht. Heel tegenstrijdig natuurlijk, maar buiten is het warmer dan binnen. En wil je dat stabiel houden, dan moet je echt de ramen dichtdoen.'

Als de buffercapaciteit achteruit gaat, dan zal het Martini mensen naar huis sturen. Dat gaat om medewerkers die niet direct betrokken zijn bij de primaire zorg. 'Je verbruikt voor een toiletbezoek negen liter water. Als je dan tweehonderd mensen naar huis stuurt, bespaar je tweehonderd keer negen liter. Ervan uitgegaan dat iedereen natuurlijk naar de wc gaat.'

Lees ook:

- Liveblog: hitte in Groningen