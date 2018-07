Dit jaar gaat de fik níet in de Harense hutten

Enkele van de jonge huttenbouwers in actie. (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Dezer dagen wordt de 34ste versie van het Harense Hutten bouwen afgewerkt door vele kinderen. De kans is reëel dat dit de laatste keer is en afsluiten met de traditionele 'fik erin' gaat niet door.

Doordat de gemeente Haren gaat fuseren met de gemeente Groningen en er nieuwbouw komt op de plek waar het hutten bouwen altijd plaatsvindt, is de toekomst van het evenement onzeker.

Belangstelling

'Jammer', zegt een van de kleine huttenbouwers, terwijl hij er driftig met de hamer op los slaat. Want het evenement mag dan wel op losse schroeven staan, die hutten zullen er komen.

Aan de belangstelling ligt het niet, zegt vrijwillig begeleider Anne Meiboom. 'De belangstelling is uitstekend. Er zijn tot nu toe 230 tot 300 kinderen geweest. Het begint hier al op een dorpje te lijken.'

Lees verder na onderstaande video.



Het geheim

Het geheim van het evenement is volgens Meiboom 'samenwerking'. 'Daarbij ook het plezier wat kinderen hebben en de inzet van vrijwilligers.'

Ondanks dit gaat de 'grand finale', het in brand steken van de hutten, vrijdag niet door. 'We hebben het helaas moeten afgelasten, vanwege de droogte. We moeten nu al het materiaal laten afvoeren.'

Verhuizing

Waar het evenement eventueel naartoe verhuist, is nog de vraag. 'Ik hoop dat de gemeente Groningen ons straks kan helpen. Misschien kunnen we samenwerken.'