IJsselmeer vol genoeg: Groningen niet gekort op watertoevoer

De hoeveelheid water die vanuit het IJsselmeer naar Groningen wordt gepompt blijft gelijk. Dat heeft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) donderdag beslist.

'We moeten de situatie per dag bekijken, maar het water vanuit het IJsselmeer kan gewoon naar Groningen blijven stromen. Volgende week komen we weer bij elkaar, dan bekijken we de situatie opnieuw', meldt het Waterschap Noorderzijlvest.

Geen beregeningsverbod

Dat er niets verandert aan de watertoevoer is vooral goed nieuws voor de agrariërs in onze provincie. Als er wel minder water naar Groningen zou worden gepompt, was de kans op een beregeningsverbod een stuk groter geweest.

'Hoewel wij het beregeningsverbod zelf niet instellen, gaan wij tot het uiterste om ervoor te zorgen dat men kan blijven beregenen. We hebben voorlopig nog wel een buffertje, dus we kunnen eerst nog wel even vooruit', aldus het Waterschap.

Lees ook:

- Waterpeil in IJsselmeer zakt: mogelijk minder water naar Groningen

- Waterbedrijf vermindert waterdruk om vraag aan te kunnen

- Ons liveblog over de hitte en droogte