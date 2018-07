Beregeningsverbod in deel van het Westerkwartier: boetes tot 1500 euro

In het deel van het Westerkwartier rond Grootegast geldt sinds deze donderdagochtend acht uur een beregeningsverbod voor grasland. Dat is afgekondigd door Wetterskip Fryslân, waar het gebied onder valt.

De Groninger waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest hebben nog geen beregeningsverbod afgekondigd.

'Wij anticiperen op dat wat nodig is', zegt loco-dijkgraaf Marian Jager van het Friese waterschap.

Veeteelt versus akkerbouw

Het beregeningsverbod geldt voor grasland, waarop voornamelijk veeteelt plaatsvindt. Voor de akkerbouw in het gebied van Wetterskip Fryslân geldt dat een aantal gewassen alleen 's nachts beregend mag worden.

'Als je overdag bij deze temperaturen beregent, verdampt de helft meteen. 's Nachts is dat veel minder, dus dan is de effectiviteit veel groter.'

'Niet met het vingertje wijzen'

Anders dan Noorderzijlvest en Hunze en Aa's kiest Wetterskip Fryslân wel voor een beregeningsverbod.

'Elk waterschap heeft de autonomie om het beste om te gaan met zijn eigen watersysteem. Wij maken onze eigen keuze, ik ga niet met het vingertje wijzen. Het kan best zijn dat als je nu niets doet, dat je dan volgende week een heel drastisch besluit moet nemen.'

Boetes

Wie toch besproeit waar dat niet mag, riskeert volgens Jager een boete.

'We handhaven wel en bij overtreding delen we boetes uit. 1500 euro voor een agrarisch bedrijf en 550 euro voor particulieren. Natuurlijk kunnen we niet overal tegelijk zijn, maar we hebben bijvoorbeeld muskusrattenvangers in het gebied. Die zien en horen heel veel. En er is ook extra handhavingscapaciteit.'



