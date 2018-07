Rondje Groningen: Die ligt op zijn plek!

Deel dit artikel:











Op deze tropische dag hebben 'groot' en klein nieuws, gaan we de ruimte in en tillen we een groot gevaarte op zijn plek.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. 1) Exit Xenos, enter... Casa De Belgische winkelketen komt naar onze hoofdstad en onze westerburen, tikt de Leeuwarder Courant op. 2) Groot nieuws uit de UB In het kader blij kunnen worden van kleine dingen: HOERA DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK HEEFT EEN PAPIERSNIJDER. Het wordt groots aangekondigd. Misschien stijgt het ze naar het hoofd. Het is blijkbaar wat warm in de bibliotheek: 3) Monument op het dak Erfgoed Groningen staat even stil bij misschien wel vier eeuwen oude dakpannen. Gewoon nog in ons straatbeeld. 4) Wordt Ahmad Mendes Moreira een grote? Kijk, dit zijn van die positieve pre-seizoensberichten waar je vrolijk van wordt als FC Groningen-fan. 5) Op zijn plek Dit gevaarte van 34 meter is vandaag op zijn plek getild. Spectaculair om te zien. 6) Herinneringen aan vader Ronald Koeman herdenkt zijn vader Martin Koeman, die anders vandaag tachtig jaar zou zijn geworden. Ook coach Arjan Taaij herdenkt zijn vader. 7) Voor en na Beelden vanuit de ruimte laten mooi zien hoeveel verschil een maand droogte kan betekenen. 8) Opdat je het weet En over die droogte gesproken... Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Kiek moar eem.