Lopend Vuur: Een watergevecht met deze droogte kan echt niet

Jongerenorganisatie Jimmy's organiseert vanavond een watergevecht in het Noorderplantsoen in de stad. Op Facebook wordt iedereen opgeroepen om met een waterpistool of waterballonnen om 19.30 naar het park te komen.

Een vrolijk en verkoelend initiatief. Aan de andere kant is er ook kritiek op het evenement. Want in deze droge tijd worden we juist ook aangespoord om zuinig om te gaan met water.

