Werkstraf voor 'heftige mishandeling' bij Vindicat

Een 22-jarige Stadjer moet voor straf veertig uur werken, vanwege een mishandeling op een driedaags feest van studentenvereniging Vindicat in december.

Daarnaast kreeg hij ook nog vijftig uur voorwaardelijke werkstraf. Ook moet de man het slachtoffer een schadevergoeding van 106,74 euro betalen, voor schade aan zijn gebit.

Ruzie

De man kreeg in de vroege ochtend bij de bar ruzie met een andere feestganger, die zich een weg beukte richting de bar. De 22-jarige Stadjer zou hem daarop een tikje met de voet hebben gegeven. 'Om aandacht te vragen in de vorm van: waar ben je mee bezig?'

Er werd geduwd en getrokken, waarbij de Groninger hulp kreeg van een even oude vriend. Ook die moest voor de rechter verschijnen, maar zijn zaak werd uitgesteld naar 22 oktober omdat in zijn zaak nog vier getuigen moeten worden gehoord.

Getuigen

Volgens getuigen werd het slachtoffer geschopt en geslagen. De student liep een blauw oog, een bloedneus en een gebroken tand op. De officier eiste een werkstraf van 150 uur, waarvan tachtig uur voorwaardelijk voor een eenvoudige mishandeling.

De man werd in eerste instantie mishandeling met zwaar lichamelijk letsel verweten. Aanvankelijk werd ook gesproken van een hersenschudding, maar dit kwam niet in het medisch dossier naar voren. Volgens de officier was hier geen sprake van zwaar lichamelijk letsel en zij vroeg voor dat onderdeel vrijspraak.

Uw reactie is buitenproportioneel. Maar u heeft zelf hulp gezocht, dat is positief Rechter

Spijt betuigd

De advocate van de man vroeg de rechter er rekening mee te houden dat de man spijt heeft betuigd en het slachtoffer excuses heeft aangeboden. En dat hij momenteel aan zichzelf werkt. Zij vroeg om een geheel voorwaardelijke straf.

'Heftige mishandeling'

De rechter noemde het 'een heftige mishandeling'.

'Een uit de hand gelopen ruzie, waar u wel verantwoordelijkheid voor draagt. Het doet er niet toe of de ander zich een weg baande naar de bar. Uw reactie is buitenproportioneel. Maar u heeft zelf hulp gezocht, dat is positief. U ziet in dat er wat met u moet gebeuren.'

Daarom vonniste de rechter lager dan de eis.

Nieuw incident

De zaak kreeg veel media-aandacht omdat dit opnieuw een incident binnen de studentenvereniging betrof. Vindicat verzuimde destijds melding te maken van het incident, terwijl dat volgens de gedragscode die het ondertekende wel had moeten doen.

Bestuursvoorzitter Marc Mohr zei toen dat 'we intern goed gehandeld, maar ik heb persoonlijk een fout gemaakt door het niet te melden'.

Lees ook:

- Zaak mishandeling Vindicat-lid deels opgeschort

- Rector Vindicat: 'Ik heb een grote fout gemaakt'

- Adviescommissie over Vindicat-incident: 'Dit wordt zeker meegenomen in de accreditatie'