Hittegolf in Groningen is een feit

Er is sinds donderdagmorgen officieel een hittegolf in Groningen en de rest van Nederland.

'Het is al meer dan vijf dagen boven de 25 graden en dit is de derde dag dat de teller boven de dertig uitkomt', legt onze weervrouw Harma Boer uit. 'Ik heb hier in Noordbroek de 31 al aangetikt. Het is dus officieel.'

Wel geeft Harma aan dat er ook in onze provincie verschillen zijn. 'Langs de kust is het wel koeler geweest. Daar was het gisteren officieel bijvoorbeeld geen dertig graden, maar dat is wel heel lokaal. Het wordt vandaag gewoon overal heel warm, ook daar wel.'

Bron: KNMI



Landelijk

Voor een landelijke hittegolf is de temperatuur in De Bilt van belang. Bij het KNMI in De Bilt werd donderdag om 11.20 uur een temperatuur van 30 graden Celsius gemeten, waarmee de landelijke hittegolf officieel is geworden.

Er is sprake van een hittegolf als er in De Bilt vijf zomerse dagen op rij zijn (maxima 25 graden of hoger), waarvan er minimaal drie tropisch zijn (30 graden of hoger).

De huidige reeks warme dagen begon al op 15 juli. Sinds die dag is het kwik bij het meetpunt op het hoofdkantoor van het KNMI elke dag gestegen tot 25 graden of hoger.

In lengte (12 dagen) bezet deze hittegolf vooralsnog de zesde plaats sinds het begin van de metingen in 1901. De langste hittegolf was in 1975. Die hield 18 dagen aan, gevolgd door die in '76 (17 dagen).

