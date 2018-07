Bouw studentenwoningen in Pythagorascomplex mag niet worden hervat

De bouw van veertien studentenwoningen op de binnenplaats van het monumentale Pythagorascomplex in de Groningse Oranjebuurt mag niet worden hervat.

De Raad van State heeft woensdag in hoger beroep beslist dat de bouw van de appartementen in strijd is met het bestemmingsplan.

Bezwaren

De gemeente Groningen verleende in 2016 een vergunning voor de bouw van de appartementen. Omwonenden dienden bezwaren in, maar die werden door de gemeente ongegrond verklaard.

Naar de rechter

Enkele omwonenden stapten vervolgens naar de rechter en die gaf hen gelijk. De bouw van de appartementen werd afgelopen oktober stilgelegd.

De gemeente Groningen besloot niet in beroep te gaan tegen de uitspraak. 'De bewoners en de projectontwikkelaar kunnen het best met elkaar in overleg gaan en tot een plan komen waarin beide partijen zich kunnen vinden', liet wethouder Roeland van der Schaaf destijds weten.

Projectontwikkelaar Teerling in Haren ging wel in beroep, maar de Raad van State oordeelt dus ook in het voordeel van de omwonenden. Teerling is op vakantie en niet bereikbaar voor commentaar.

