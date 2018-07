Zorgen om het gras: 'Als het nog langer dit weer blijft, houd ik mijn hart wel vast'

Het gras in menig achtertuin wordt met de dag dorrer, maar als het aan waterbedrijf Groningen ligt blijft de sproeier zoveel mogelijk uit. Moeten tuinbezitters daardoor lijdzaam toezien hoe hun grasmat verloren gaat, of is een flinke regenbui straks voldoende om hem weer tot leven te wekken?

'Wat is wijsheid? Dat is een heel goede vraag. Het is een enorm extreme situatie waar me momenteel mee te maken hebben', zegt Bert Roosjen, directeur van graszodenleverancier Queen Grass in Borger.

Twee keer per dag

'Als je toch wilt besproeien, moet je het eigenlijk twee keer per dag doen wil je het in leven houden. Zowel 's ochtends als 's avonds. Als je op het heetst van de dag sproeit, kan het gras verbranden.'

Gras dat er nu dor bij staat, kan overigens op termijn weer groen worden.

'Gras is net onkruid'

'Wij zeggen altijd: gras is net onkruid. Dat komt altijd wel weer terug. Maar zo extreem droog als het nu is, hebben wij ook niet vaak meegemaakt. Hoe lang gaat dit nog duren? Als het nu gaat regenen, komt het gras denk ik in 95 procent van de gevallen wel weer terug. Maar duurt het nog een of twee weken, dan heb ik bij een aantal van onze percelen twijfel of het wel weer terugkomt.'

Bij Queen Grass wordt twintig uur per dag gewerkt om het gras groen te houden. 'We beginnen 's morgens om vier uur al. We hebben eigen waterbronnen op onze percelen en zijn continu aan het sproeien.'

'Als het nog langer dit weer blijft, houd ik mijn hart wel vast. En het ziet er niet naar uit dat we de komende tijd neerslag van betekenis krijgen.'

Stijgende prijzen

De kans bestaat dat de prijs van graszoden stijgt, door de periode van droogte. 'Graszaadleveranciers beginnen zich al achter de oren te krabben of ze de vraag straks wel aan kunnen. En dat heeft natuurlijk effect op de prijs.'

Het is sowieso al een extreem jaar voor de graszodenleverancier, stelt Roosjen. 'Het was een natte winter, vervolgens hadden we tot in maart vrieskou. Daardoor konden we al later beginnen met het laten groeien van de graszoden.'

