Natuurbrand op Schiermonnikoog; groot gebied afgezet (update)

Op Schiermonnikoog staat een stuk duin in brand. Het gaat om een gedeelte van het Minne Onnespad.

De brandweer is bezig om de brand te blussen. Ze worden daarbij geholpen door boeren met landbouwvoertuigen. De brand is nog niet onder controle en er zijn meerdere brandhaarden.

'Het is wel zwaar voor de brandweermannen, maar het blussen gaat goed', vertelt boswachter Cynthia Borras van Natuurmonumenten. 'Het is even afwachten wat de wind gaat doen, want die draait op dit moment. Dat is nog wel even spannend.'

Grote inzet

De brandweer heeft opgeschaald, omdat er een groot gebied afgezet is. Toeristen wordt gevraagd om van de westpunt van het eiland weg te blijven. Er zijn vrijwillige brandweermensen op pad om toeristen te waarschuwen voor het brandgevaar.

De veiligheidsregio in Friesland heeft extra personeel ingezet om de brand te bestrijden. Deze worden per boot overgebracht.

Boven het eiland is ook een vliegtuig te zien. Hiermee kan in kaart worden gebracht hoe het ervoor staat met de brand. Het vuur is in een groot natuurgebied dat niet makkelijk toegankelijk is. Met een vliegtuig kan dit veel sneller en beter gedaan worden.

Bang

Natuurmonumenten liet donderdagochtend nog weten het hart vast te houden en bang te zijn voor brand in de droge duinen. Op Schiermonnikoog is een rook- en stookverbod van kracht. Boswachters en brandweerlieden wijzen bezoekers van het eiland hierop.

'We zaten hier dus al een beetje op te wachten', reageert Borras vanaf Schiermonnikoog.

Lees ook:

- Natuurbeheerders Schier houden hun hart vast