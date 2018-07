Natuurbrand op Schiermonnikoog is onder controle

Op Schiermonnikoog staat een stuk duin in brand. Het gaat om een gedeelte van het Minne Onnespad.

De brandweer is bezig om de brand te blussen. Rond tien voor drie was de brand onder controle. De brandweer krijgt hulp van boeren met landbouwvoertuigen. Het is daarom ook niet meer nodig om blusmateriaal vanaf de vaste wal naar het eiland te brengen.

'Het is wel zwaar voor de brandweermannen, maar het blussen gaat goed', vertelt boswachter Cynthia Borras van Natuurmonumenten. 'Het is even afwachten wat de wind gaat doen, want die draait op dit moment. Dat is nog wel even spannend.'

Grote gebied afgezet

De brandweer heeft opgeschaald, omdat er een groot gebied afgezet is. Toeristen wordt gevraagd om van de westpunt van het eiland weg te blijven.

Er zijn vrijwillige brandweermensen op pad om toeristen te waarschuwen voor het brandgevaar. Borras: 'Door de rook en hitte is het moeilijk ademen.'

Extra personeel 'van de wal'

De veiligheidsregio in Friesland heeft extra personeel ingezet om de brand te bestrijden. Deze worden per boot overgebracht.

Boven het eiland is ook een vliegtuig te zien. Hiermee kan in kaart worden gebracht hoe het ervoor staat met de brand. Het vuur is in een groot natuurgebied dat niet makkelijk toegankelijk is. Met een vliegtuig kan dit veel sneller en beter gedaan worden.

'Zaten er al op te wachten'

Natuurmonumenten liet donderdagochtend nog weten het hart vast te houden en bang te zijn voor brand in de droge duinen. 'We zaten hier dus al een beetje op te wachten', reageert Borras vanaf Schiermonnikoog.

Met de natuur komt het overigens wel goed, verwacht de boswachter: 'In het gebied zijn geen bijzondere planten of dieren en de natuur komt na zo'n brand altijd wel weer terug. Ik maak me nu meer zorgen over het onder controle krijgen van de brand.'

Lees ook:

- Natuurbeheerders Schier houden hun hart vast