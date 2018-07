Deel dit artikel:











Auto kantelt in Stad, bestuurder naar het ziekenhuis (update) De auto die op zijn zij is beland. (Foto: De Vries Media)

Op de Trompsingel in de stad Groningen is donderdagmiddag een auto op de zijkant beland. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

De auto heeft verschillende dingen geramd rondom de smalle fietsbrug in de buurt van de Oosterpoort, waaronder een lantaarnpaal. Daardoor is er een ravage ontstaan. Toen de brandweer ter plaatse kwam zat de bestuurder bekneld in zijn auto. Het dak moest eraf worden gehaald om de bestuurder te bevrijden. De oorzaak van het ongeval is onbekend.