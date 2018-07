Deel dit artikel:











'Dit voelt als een afsluiter, want wat wij hebben meegemaakt gun je niemand' (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over onbewaakte spoorwegovergangen kan op goedkeuring rekenen van Philip Elsinga. Hij is boer een woont vlakbij de beruchte spoorwegovergang aan de Voslaan in Winsum.

Op die overgang kwamen in 2014 twee mensen om het leven. Twee jaar later ontspoorde er een trein na een botsing met een melkwagen. Daarbij raakten 18 mensen gewond. 'Bevestigt ons vermoeden'

Naar aanleiding van deze incidenten zocht Elsinga zelf contact met de Onderzoeksraad om zijn kant van het verhaal te vertellen. Donderdag concludeerde diezelfde raad dat het ministerie meer aandacht moet hebben voor overwegveiligheid. Een stelling die Elsinga deelt. 'Het bevestigt ons vermoeden: het onderwerp had geen topprioriteit', zegt Elsinga. 'Vaak ging men na een ongeluk snel weer over tot de orde van de dag, maar vooral na de botsing met de tankauto werd het opeens heel duidelijk dat de veiligheid van de treinreiziger ook in het geding was. We zijn dus blij met dit rapport.' De ongelukken hebben invloed gehad op ons leven. Het is niet niks dat een paar mensen daar het leven hebben gelaten en velen gewond zijn geraakt Philip Elsinga - Boer aan de Voslaan Steenworp afstand De ongelukken aan de Voslaan gebeurden op een steenworp afstand van Elsinga's boerderij en hielden de gemoederen in het dorp lang bezig. Ook op Elsinga maakten de gebeurtenissen veel indruk. 'Wat wij hebben meegemaakt, gun je niemand. De ongelukken hebben invloed gehad op ons leven. Het is niet niks dat een paar mensen daar het leven hebben gelaten en velen gewond zijn geraakt. Dit rapport voelt wel als een afsluiter.' Lees ook: - Onderzoeksraad: 'Onveilige spoorwegovergangen zijn de schuld van laks ministerie'

