De afzetting in beeld (Foto: Chris Bakker/RTV Noord)

Supermarkt Albert Heijn aan het Zuiderdiep is inmiddels geventileerd, nadat het pand eerder op de donderdag was ontruimd wegens brand en rookontwikkeling op het dak.

Een deel van het Zuiderdiep in de binnenstad van Groningen was ontruimd.

Het pand is weer overgedragen aan de eigenaar. Het brandweerteam uit Haren dat opgeroepen is, is weer terug op de kazerne.