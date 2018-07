Deel dit artikel:











Deel Zuiderdiep in Stad afgezet vanwege brand (update) De afzetting in beeld (Foto: Chris Bakker/RTV Noord) (Foto: Chris Bakker/RTV Noord)

Een deel van het Zuiderdiep in de binnenstad van Groningen is ontruimd, vanwege een dakbrand. Supermarkt Albert Heijn in de straat is ontruimd en heeft de deuren gesloten.

Update: De brand is onder controle. Het brandweerteam uit Haren dat opgeroepen is, is weer terug op de kazerne. Het pand wordt geventileerd. Rookontwikkeling Op het dak is sprake van rookontwikkeling. De brandweer is ter plaatse. Snel meer