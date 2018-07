Twee aanvaringen met bruggen op één avond: hoe kan dat?

Twee bruggen werden er aangevaren woensdag. Tegen de fietsbrug bij de Gerrit Krolbrug in Stad voer een passerend werkschip, een cruiseschip raakte de brug in Aduard.

De aanvaring in Aduard gebeurde toen buurtbewoner Simon Voogd aan het tennissen was. 'We hoorden nogal veel lawaai, alsof er behoorlijk wat kapot ging.' Voogd ging kijken en zag het schip doorvaren. 'Da's logisch: zo'n boot stop je ook niet zomaar.'

Railing

'Het was ijzer tegen ijzer', zegt Voogd. De railing op de boot ging kapot, bevestigt ook een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Met die railing voer de boot tegen de 'tafelbrug' aan, een type brug dat horizontaal gelift wordt. De boot vaart dus letterlijk onder het rijdek door.

Schuld van de kapitein

Simon Voogd woont naast de brug, en heeft twee keer eerder een aanvaring meegemaakt. Eén keer stond er een hijskraan op de boot, die was niet naar beneden gegaan. Een andere keer was het een drijvend ponton met bouwelementen erop, die te hoog waren opgestapeld. Twee keer lijkt het dus de schuld van de kapitein.

Hoge waterstand

Hoe kan het dan dat deze boot niet onder de brug door paste? Voogd heeft wel een idee, en denkt dat het te maken heeft met de verhoogde waterstand. Immers wordt die waterstand verhoogd om een 'waterbuffer' op te bouwen. 'Misschien dat de kapitein zich op die verhoogde waterstand verkeken heeft.'

Het water staat maximaal 20 centimeter hoger dan normaal. Dat is een normale marge Woordvoerder Rijkswaterstaat

Reactie Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat ziet de aanvaringen als twee losstaande incidenten. Een woordvoerder geeft aan dat het waterpeil in het Van Starkenborghkanaal momenteel maximaal 20 centimeter hoger dan normaal is. 'Dat is een normale marge. We hebben de verhoging van het water wel gecommuniceerd naar het scheepsverkeer.'

'Normaal gesproken klapt een kapitein een railing naar beneden, en deze kapitein vaart hier ook geregeld.' Volgens de woordvoerder zijn twee aanvaringen op één dag 'niet opvallend veel'.

Pensioen

Overigens heeft de Aduarder brug weinig tot geen schade opgelopen door de aanvaring. Het cruiseschip raakte de brug relatief kort voor diens pensioen: medio 2019 neemt een andere brug de taken over: die komt een paar honderd meter verderop te liggen.

De aanvaring werd gefilmd door Kevin Wever:

