Cel en tbs voor hardnekkige kinderpornoverzamelaar (Foto: RTV Noord)

Voor het vervaardigen, verspreiden en verzamelen van kinderporno is een 33-jarige man uit Groningen veroordeeld tot negen maanden cel en tbs met voorwaarden. De man moet worden opgenomen in een psychiatrische kliniek in Assen.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden anderhalf jaar cel. Omdat zonder behandeling de kans op herhaling zeer groot wordt ingeschat, vindt de rechtbank dat de klinische behandeling zo snel mogelijk moet beginnen. Tip Via een tip uit Canada kwamen de agenten eind november bij de Stadjer uit. Vanaf februari 2016 was de man aan het verzamelen geslagen. Op zijn computer stonden 65.000 foto's en honderden filmpjes met kinderporno, maar ook dierenporno. Afschuwelijk misbruik De afbeeldingen lieten zien dat meisjes tot vier jaar oud, waaronder baby's, op afschuwelijke wijze seksueel werden misbruikt. De computer van de man werd in beslag genomen. Dit belette hem niet om tien dagen later opnieuw te. beginnen met het verzamelen van kinderporno. Pedofilie De man kampt met een gebrekkige ontwikkeling, een persoonlijkheidsstoornis en pedofilie. Dat laatste erkent de man niet. Vooral dat noemde de rechter 'zorgelijk'. Door deze stoornissen is de man in verminderde mate toerekeningsvatbaar verklaard. Lees ook: - Kinderpornoverzamelaar opnieuw in de fout: cel en tbs geëist