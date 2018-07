FNV wil gerechtigheid voor gedupeerde pakketsorteerders

Als het aan vakbond FNV ligt, verschijnen PostNL en de gemeente Midden-Groningen voor de rechter. Volgens de vakbond hebben minstens 200 pakketsorteerders in totaal nog recht op 160.000 euro aan achterstallig loon.

Ook het Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen (BWRI) en uitzendbureau 365Werk hebben een dagvaarding van het FNV ontvangen.

Jarenlange strijd

FNV strijdt al jaren tegen de schijnconstructie, waarbij personeel van een pakketsorteercentrum in Kolham tegen een lager loon via de gemeente wordt ingehuurd, met het argument dat de sorteerders kans maken op een echte baan.

Dat er daadwerkelijk sprake was van een schijnconstructie, hoorde de vakbond in januari na onderzoek van de Inspectie SZW. Sorteerders kregen per maand tot soms tachtig euro te weinig betaald.

Vervangen door goedkope krachten

Nadat de pakketsorteerders drie maanden kosteloos hadden gewerkt en vervolgens negen maanden aan de slag gingen voor een wettelijk minimumloon, dreigden ze ontslagen te worden om te worden vervangen door goedkopere krachten. Daarop staakte het personeel, wat ertoe leidde dat het inzetten van onbetaalde bijstandsgerechtigden door PostNL stopte.

FNV optimistisch

'Ik blijf optimistisch over een goede afloop', zegt FNV-bestuurder Liza van Nuysenburg. 'Het probleem is dat PostNL de gemeente wil laten opdraaien voor de kosten van de schijnconstructie. Maar door de Wet ketenaansprakelijkheid is ook PostNL aansprakelijk, dus dagvaarden wij alle drie de partijen.'

'We eisen nu alleen nog de nabetaling waar de pakketsorteerders van Kolham recht op hebben', aldus Van Nuysenburg.

