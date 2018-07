Dit zijn de leuke kanten van de warmte

Lange rijen voor de ijscowinkels, airco's, ventilatoren en opblaaszwembadjes die als warme broodjes over de toonbank vliegen: het zal niemand verbazen met dit tropische weer. Maar wist je dat de hitte ook zorgt voor andere positieve dingen?

1) Een appeltje voor de dorst

Wachten duurt vaak lang, maar dat geldt niet voor de fruitplukkers van fruitteeltbedrijf Oudenbosch. Door de warmte groeien de appels, kersen en pruimen een stuk sneller dan normaal.

'Ja, dat wil wel rijpen zo', zegt mede-eigenaresse Els Tolner-van Woudenberg met gevoel voor understatement. 'En hoewel we liever een constante warmte hebben komt de smaak zo ook heel goed op het fruit.'

De fruitplukkers van het bedrijf kunnen hun lol dus op. 'We oogsten weken eerder dan normaal, dus er moet in korte tijd veel geplukt worden. Dat valt trouwens nog niet mee. Omdat er geen zuchtje wind staat hebben ze het bloedheet.'

2) Proost!

We blijven in de fruitwereld, want ook de Grunneger wijnboeren zijn in hun nopjes. Het belooft namelijk een regelrecht topjaar te worden. Proost!

3) 'We gaan nog niet naar huis'

Wie niet naar het zonnige zuiden is afgereisd, kan nog altijd terecht op een van campings die onze provincie rijk is. En dat gebeurt dan ook massaal. 'Het begint vol te lopen hier', vertelt Lois Lahport van Camping Stadspark, waar vooral veel buitenlandse toeristen zijn neergestreken.

Bij camping Meerwijck in Kropswolde hetzelfde beeld. 'Het loopt de hele tijd door en mensen bellen geregeld of we nog plek hebben', zegt Romina Kuipers van de camping.

Plek is er op beide campings nog wel, maar dan moet je wel van de zon houden. 'De meeste plaatsen in de schaduw zijn inderdaad bezet, maar gelukkig hebben we hier veel bomen', vertelt Lahport. 'En anders kunnen ze afkoelen in het zwembad', zegt Kuipers.

In maart dit jaar maakte de vakantiewebsite Zoover.nl bekend dat de provincie Groningen de beste kampeerprovincie is van Nederland. Slangenborg in Sellingen en de Watermolen in Opende behoren met een waardering van 9.5 volgens Zoover.nl tot de beste campings van Nederland.

4) 'Ice baby ice'

'Het gaat zeker goed met de ijsverkoop, maar ik moet er wel bij zeggen dat bij boven de 25 graden de klandizie iets afneemt', zegt ijsverkoper Johannes Koolman van Drents Weideijs.

Zijn boerderij ligt langs de fietsroute van Paterswolde naar Groningen en van de melk van de koeien maakt hij ijs. 'Door het extreem warme weer, blijven mensen meer binnen.' Maar echt te klagen heeft Koolman niet. Dit is de laatste zomer dat hij zijn weideijs verkoopt.

5) Seks Bomb

'Er zijn geen harde cijfers over dat de warmte goed is voor je libido. Het kan volgens mij nog twee kanten opgaan. Aan de ene kant krijgen mensen een heerlijk warm zomers gevoel: biertje drinken, veel buiten zijn. Dit vakantiegevoel heeft positieve gevolgen voor de seksualiteit', zegt seksuologe Fina van de Pol.

Maar als het zo extreem warm weer is, kan het ook negatieve gevolgen hebben voor de seks. 'Het kan te warm zijn om elkaar aan te raken. Dan is het niet prettig in bed en van vrijen krijg je het alleen maar heter.'

Warm weer is goed voor het humeur en zorgt ervoor dat we bloter over straat gaan. En dat is natuurlijk goed voor het libido Rixt de Lang - Directeur van Maarsingh & Van Steijn

Volgens psycholoog en directeur Rixt de Lang van Maarsingh & Van Steijn, een bedrijf in psychologische expertise, zorgt de warmte uiteindelijk wel voor een hoger libido. 'Warm weer is goed voor het humeur en zorgt ervoor dat we bloter over straat gaan. En dat is natuurlijk goed voor het libido.'

6) Een vloek of een zegen?



Luchtfoto's van sporen in het landschap zijn erg populair op social media. Wij vroegen jullie onlangs wie jullie zagen in dit veld:

De hitte van de afgelopen tijd en de droogte die daarmee gepaard gaat is een feest voor veel archeologen, maar niet voor Yftinus van Popta. Hij laat tegen Nieuwsuur weten dat de droogte een ramp is. Hij is bezig met een opgraving van een Engels koopvaardijschip in de Noordoostpolder.

Normaal gesproken zijn de droge omstandigheden prettig, maar voor dit project niet. Als Popta een stukje eikenhout los van de zijkant van het schip trekt verpulvert het direct in zijn handen. 'Het is kurkdroog.'

7) Filmpje pakken?



Twee vliegen in een klap slaan? De bioscoop biedt de uitkomst. Een filmpje pakken zorgt niet alleen voor verkoeling, maar ook voor vermaak. 'We merken echt dat het drukker is. De zalen zitten ook meer vol', zegt een woordvoerder van Kinepolis Groningen.

8) Sonja Bakker is niet nodig

'Mensen zijn actiever in de zomermaanden, waardoor de energieuitgave hoger ligt. Daarnaast kan het zonnige gevoel bijdragen aan gewichtsverlies, doordat het hongergevoel afneemt en de motivatie toeneemt om af te vallen', zegt Jeroen van der Mark van Fit.nl.

Wel een kleine kanttekening: er is vooralsnog nog onvoldoende onderzoek beschikbaar om echt duidelijk uitspraken te doen over de oorzaken van gewichtsverlies in de zomermaanden.

9) De ouderen moeten verwend worden



'Ik heb het heel druk. De ouderen moeten genoeg te drinken krijgen en natuurlijk een lekker ijsje', zegt kok Aldwin Wals. Hij werkt in een verzorgingstehuis in de stad Groningen. Warm is het wel in de keuken, maar de verzorging van de ouderen staat natuurlijk voorop. 'Zij moeten ook genieten van de warmte.'

10) 'Zwemmen, zwemmen, blijf maar zwemmen'

'We zitten vol!', roept Cissy Bronts van het K.P. Zijlbad in Loppersum. 'Beter kan niet!', valt Harm Engelage van het openluchtzwembad De Ringberg in Scheemda haar bij. Ja, het is een regelrechte inkopper, maar natuurlijk beleven ook de openluchtzwembaden toptijden.

Beide badbeheerders moeten dan ook hun stem verheffen om het geluid van spelende kinderen te overstemmen.

In het Loppersumse zoutwaterbad is het goed toeven (foto: Sander Slager/RTV Noord)



'Vooral mensen met kleine kinderen komen hier afkoelen, die zijn duidelijk nog niet met vakantie', stelt Bronts, die als bestuurslid alle inwoners een frisse duik in het Loppersumse zoutwaterbad gunt. Bijkomend voordeel: de bankrekening wordt goed gespekt.

'Dit is heel welkom. Andere jaren kregen we de begroting ook wel rond, maar nu kunnen we zelfs reserves opbouwen. Dat is belangrijk om noodzakelijk onderhoud te plegen en afschrijvingen te doen. Je moet niet wachten tot zaken stuk gaan.'

Op een paar honderd bezoekers na zitten we op hetzelfde aantal als heel vorig jaar. Zoveel hebben we er in tien jaar niet gehad! Harm Engelage - Openluchtzwembad De Ringberg

In het zwembad van Scheemda draait de bezoekersteller bijna dol, vertelt Engelage trots.

'Op een paar honderd bezoekers na zitten we op hetzelfde aantal als heel vorig jaar. Zoveel hebben we er in tien jaar niet gehad! Gemiddeld zitten we op zo'n 20.000 bezoekers. Daar komen we nu ruim boven.'

De extra inkomsten zijn meer dan welkom. 'Na de zomer beginnen we met de bouw van een familieglijbaan. Dat was al gepland, maar dit geld past daar uitstekend bij.'

