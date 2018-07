Gemeente draagt bij aan dakbedekking SC Stadskanaal

De gemeente Stadskanaal investeert 70.000 euro in het sportcomplex van SC Stadskanaal. Van dat geld worden de daken van de kantine en kleedkamer vervangen.

Volgens penningmeester Heike Boekhoedt van SC Stadskanaal is het onderhoud hard nodig. 'Het is nog niet problematisch, maar hier en daar is al lichte lekkage', zegt hij. 'Daarom was dat absoluut noodzakelijk, want als je langer wacht wordt het steeds erger.'

Afspraak

Boekhoudt geeft aan dat de subsidie van 70.000 euro een gevolg is van een afspraak die lang geleden is gemaakt.

'In mei 1996 hebben we als SC Stadskanaal een contract afgesloten met de gemeente met de afspraak dat het klein onderhoud voor onze rekening is, maar dat de gemeente subsidie beschikbaar zou stellen voor dakbedekking, kozijnen en de CV-ketel.'

Nieuwe tribunestoelen

De werkzaamheden worden in september uitgevoerd. Het is niet het enige wat staat te gebeuren op Sportpark Pagedal. De club zelf investeert in nieuwe stoelen voor de tribune langs het hoofdveld.

'De tribune gaat op de schop, we hebben vorige week alle stoeltjes verwijderd en komende week worden er nieuwe stoelen op geplaatst. Dat betalen we gewoon uit eigen zak, met behulp van wat sponsoren.'