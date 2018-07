Deel dit artikel:











(Foto: Archief FPS (Jos Schuurman))

De droogte houdt ook vandaag de gemoederen bezig. Zo namen we deze keer een kijkje bij een aantal hittehelden en peilden we ook hoe er in de ouderenzorg met de hitte wordt omgegaan. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord. Brand op Schier Er was een grote natuurbrand op Schiermonnikoog. De brandweer kreeg veel hulp van boeren met landbouwvoertuigen om het vuur het te blussen. Volgens natuurmonumenten zijn er dit gebied geen bijzondere planten of dieren en zal de natuur zich hier zelf herstellen. Treinongeluk

Onveilige spoorwegovergangen zijn de schuld van een laks ministerie. Dat concludeert de onderzoeksraad van Veiligheid. Nanning Kazemier verloor zijn zoon bij de onbewaakte spoorwegovergang in Winsum. 'Dat rapport is mosterd na de maaltijd.' Beregeningsverbod Goed nieuws voor boeren in bijna onze hele provincie. Groningen wordt voorlopig niet gekort op water uit het IJsselmeer. De wegenwacht

Toevallig had onze verslaggever Beppie van der Sluis een gele outfit aan. Samen met de ANWB-wegenwacht ging ze op pad om te kijken wat de hitte doet met auto's.

Hittehelden Waar veel mensen genieten van hun vakantie en volop genieten van het zomerse weer, gaat het werk voor anderen gewoon door. Vooral in de buitenlucht was het voor sommige mensen zwoegen in de brandende zon. We namen een kijkje hoe deze hittehelden omgaan met het weer. Uitzending gemist Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via deze link terug.