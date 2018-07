Groninger van 19 jaar aangehouden na oprollen grootste DDos-netwerk

Een 19-jarige man uit Scheemda en een 14-jarige jongen uit Zuidlaren zijn aangehouden wegens deelname aan een grootschalige DDos-aanval.

De twee werden op 24 april met nog vier andere personen uit Friesland en Drenthe als verdachte aangemerkt. In afwachting van het onderzoek werden zij echter nog niet opgepakt.

Internationaal onderzoek

De aangehouden personen worden verdacht van 'het afnemen van een krachtige DDos-aanval en daaraan deelnemen', meldt een woordvoerder van de politie.

De aanhoudingen zijn onderdeel van 'Operation Power Off', waarbij de cybercriminele website Webstresser.org is opgerold. Daarbij is samengewerkt met verschillende internationale politie-eenheden.

DDos-aanvallen kopen

Op de website konden klanten goedkoop een DDoS-aanval (Wikipedia) kopen. Daarmee kan een website of een dienst platgelegd worden door er grote hoeveelheden verkeer op af te vuren.

De politie zegt dat met het neerhalen van webstresser.org de grootste en bekendste stresser ter wereld buitenspel is gezet.

De zaak is door de politie overgedragen aan het Openbaar Ministerie.

Lees ook:



- Wat is een DDoS-aanval?

- Politie rolt 's werelds grootste DDoS-netwerk op, invallen in Scheemda en Zuidlaren (update)