Musselkanaal verandert 'kade-gate' in bootmagneet

De kademuur bij de IJzeren Klap in Musselkanaal ondergaat een facelift. Daarmee komt een eind aan een slepende kwestie van ruim vijf jaar.

Uitbater Sharon van Zuijlekom van café De Gelegenheid ziet het allemaal goedkeurend aan. 'Er gebeurt nou weer heel wat moois. We hebben wel veel geduld moeten hebben, maar er gebeurt iets.'

Beter aangezicht

De kwestie werd in 2013 aangekaart door Musselkanaalster Hans de Jonge, die vond dat Musselkanaal een beter aangezicht verdiende. Bovendien konden plezierboten niet aanleggen bij de verouderde kademuur, waardoor De Gelegenheid inkomsten misliep.

De situatie omtrent de kade nabij de IJzeren Klap in Musselkanaal was dorpsbewoners al langer een doorn in het oog. Er werd geklaagd over de verzakkende kademuur en de verschillende kleuren stenen die gebruikt zijn bij het herstel.

Streep eronder

Vorig jaar zei toenmalig CDA-voorman Gert-Jan Boels: 'Wat kunnen we hiervan leren? Het heeft veel te lang geduurd, we zetten er een dikke streep onder. Van Kade-gate tot bootmagneet'.

Bootmagneet

Van Zuijlekom hoopt dat het inderdaad een bootmagneet gaat worden. 'Dat hopen we heel erg. Dat is een van de belangrijkste dingen die we willen bereiken. Dat Musselkanaal weer een mooi aangezicht heeft, zodat wij ons ook goed kunnen presenteren.'

Meer wensen heeft ze dan voorlopig ook niet. 'Wanneer dit klaar is, zijn we heel tevreden.'



Lees ook:



- Herstel kademuur Musselkanaal in zicht: 'Wat kunnen we hiervan leren?'

- 'Kade-gate' in Musselkanaal duurt voort