Vestia verkoopt bijna alle zorgwoningen in Groningen

Woningcorporatie Vestia doet bijna haar hele aanbod aan zorgwoningen in de provincie Groningen van de hand. Het gaat om 1065 sociale woonzorg-, senioren- en aanleunwoningen.

De corporatie wil zich meer richten op vier hoofdkernen; Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer. Daarom wordt onder andere het aanbod in Groningen te koop gezet. De corporatie biedt de hele portefeuille aan (zorg)woningen in één keer aan, te koop voor andere corporaties of 'meer commerciële instellingen'.

'Zorgaanbod verandert niet'

Het is niet zo dat de huidige bewoners hun huizen uit moeten en hun woningen te koop worden gezet.

De rechten en plichten van bewoners blijven in principe hetzelfde Maryse Maes - Vestia

'Voor de huurder verandert er niks', zegt woordvoerder Maryse Maes van Vestia. 'Andere partijen kunnen onze woningvoorraad overnemen, maar de rechten en plichten van de bewoners blijven in principe hetzelfde. Het zorgaanbod verandert waarschijnlijk ook niet. De vastgoedverkoop staat los van de zorginstelling.'

Verschillende gemeenten

Vestia heeft woningen in Westerwolde, De Marne, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela en Veendam. Na een eventuele verkoop bezit de vastgoedpartij alleen nog enkele kleinschalige woonvormen in de provincie.

Miljardenschuld

Vestia is niet onomstreden. De Zuid-Hollandse woningcorporatie leed begin dit decennium een miljardenschuld door mislukte speculaties. Noordelijke woningcorporaties, zoals Wold en Waard in Leek, betaalden noodgedwongen mee voor het oplossen van de financiële crisis.

