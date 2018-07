Minder treinen door warmte; verbinding Groningen - Veendam hersteld (update)

Er rijden weer Arriva-treinen tussen Groningen en Veendam. Sinds het eind van donderdagmiddag was dat door een storing niet het geval.

'De warmte zorgde voor een specifieke storing aan onze dieseltreinen', legde een woordvoerder uit. 'Door treinen te laten uitvallen tussen Groningen en Veendam hielden we treinen vrij voor andere trajecten.'

Ook komende tijd uitval van treinen

De woordvoerder verwacht dat zolang de warmte aanhoudt, treinen blijven uitvallen. 'Het blijft warm weer, ik denk dat we de storingen nog wel even houden. Maar we zetten ons maximaal in om de storingen zoveel mogelijk te beperken.'

Meerdere storingen

Arriva gaat de hele dag al gebukt onder verschillende storingen op het Groningse spoor: meerdere treinen vielen uit door 'technische storingen'. Die waren er onder meer bij treinen tussen Groningen en Delfzijl en tussen Groningen en Veendam.

Naast storingen kampt Arriva ook met meerdere defecten. Zo vielen er donderdagmiddag treinen uit tussen Groningen en Delfzijl, Groningen en Leeuwarden en diverse treinen in Friesland door 'een defect'.

