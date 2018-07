Minder treinen door warmte: voorlopig geen treinen tussen Groningen en Veendam

Er rijden tot nader order geen treinen tussen Groningen en Veendam. De reden is volgens Arriva de warmte.

Storing door warmte

'De warmte zorgt voor een specifieke storing aan onze dieseltreinen', zegt een woordvoerder. 'Door treinen te laten uitvallen tussen Groningen en Veendam houden we treinen vrij voor andere trajecten.' Arriva probeert met de treinen die vrijkomen uitval op andere lijnen op te vangen.

Ook komende tijd uitval van treinen

De woordvoerder verwacht dat zolang de warmte aanhoudt, treinen blijven uitvallen. 'Het blijft warm weer, ik denk dat we de storingen nog wel even houden. Maar we zetten ons maximaal in om de storingen zoveel mogelijk te beperken.'

Vervangend busvervoer

Reizigers met eindbestemming Veendam wordt aangeraden de trein naar Bad Nieuweschans te nemen en in Zuidbroek over te stappen op een vervangende bus naar Veendam.

Meerdere storingen

Arriva gaat de hele dag al gebukt onder verschillende storingen op het Groningse spoor: meerdere treinen vielen uit door 'technische storingen'. Die waren er bij treinen tussen Groningen en Delfzijl en tussen Groningen en Veendam.

Naast storingen kampt Arriva ook met meerdere defecten. Zo vielen er donderdagmiddag treinen uit tussen Groningen en Delfzijl, Groningen en Leeuwarden en diverse treinen in Friesland door 'een defect'.

