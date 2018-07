Oorzaak duinbrand Schiermonnikoog is waarschijnlijk niet te achterhalen

De oorzaak van de duinbrand die op Schiermonnikoog woedde zal waarschijnlijk nooit worden achterhaald. Door de brand ging donderdagmiddag een stuk duin van ongeveer anderhalve hectare in vlammen op.

'Het is extreem droog, met dit weer kan het zomaar gebeuren', zegt locoburgemeester Johan Hagen over de brand die woedde in het Nationaal Park op het eiland.

'We hebben niet voor niks al een rook- en stookverbod in het natuurgebied afgekondigd. Maar we kunnen er nog geen zinnig woord over zeggen wat het veroorzaakt heeft.'

Hulp van boeren

De brandweer kreeg bij het bestrijden van het vuur hulp van boeren, die giertanks met water aanvoerden. 'Zo hebben we het kunnen beperken', zegt Hagen.

In Lauwersoog stonden extra blusvoertuigen gereed om de overtocht naar Schiermonnikoog te kunnen maken, maar dat bleek niet nodig.

'Een natuurbrand is altijd moeilijk te bestrijden', zegt brandweerwoordvoerder Jan Willem Zwart. 'En met deze wind werd het zomaar een grote brand. Daarom hebben we ook een ondersteuningspeloton bestaande uit boeren en brandweerhulpen opgeroepen en dat is uniek voor Schiermonnikoog.'

'Dit kan overal gebeuren'

'Wij zijn sowieso al heel erg alert, maar dit kan momenteel waar dan ook in Nederland gebeuren', stelt locoburgemeester Hagen. 'Je ziet overal brand ontstaan, wij waren vandaag aan de beurt. Gelukkig hebben we het allemaal onder controle kunnen krijgen.'

De brandweer blijft het gebied de hele avond nog controleren, zegt Zwart. 'Want brand kan maar zo weer ergens ontstaan. We blijven heel erg alert.'

'Er is vooral schade aan bos en struweel. Voordeel is dat er hier geen grote dieren zoals reeën voorkomen die door de brand getroffen zijn.'

