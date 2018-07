Zuidelijke ringweg ook tussen Europaplein en Julianaplein dicht (update)

De twee rijstroken van de tijdelijke zuidelijke ringweg bij Groningen in de richting Drachten zijn tot nader order dicht. Aan het einde van de middag werd de weg tussen Euvelgunne en het Europlein afgesloten. Daar kwam 's avonds ook het stukje tot het Julianaplein bij.

De afsluiting is nodig om het asfalt te repareren. Vanwege de hitte worden de voegen tussen de overgangen in het asfalt heel zacht en laten ze los. Dat laat de Aanpak Ring Zuid weten.

'Het gaat niet goed'

'Het verkeer moet eraf, want het gaat niet goed', zegt Bert Kramer van aannemer Combinatie Herepoort. 'Dit is een drastische maatregel, maar het is nodig.'

Het is volgens Kramer nog niet bekend of de weg vrijdag weer open kan. 'De komende uren en de komende nacht zullen we kijken hoe we het kunnen herstellen. Morgen is het weer zo'n ontzettend warme dag.'

Als we het verkeer laten doorrijden ontstaat er gevaar. En bij gevaar moet je de weg sluiten Bert Kramer - aannemer

Voegen

'We hebben de tijdelijke weg aangesloten op de bestaande weg. En tussen die twee wegen zit een voegconstructie. Maar die voeg is nu aan het smelten door de zeer hoge temperatuur', legt Kramer uit.

'Als we het verkeer laten doorrijden ontstaat er een spoor, dat levert gevaar op. En bij gevaar moet je de weg sluiten.'

Omleiding

Verkeer kan volgens Aanpak Ring Zuid omrijden via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg (omleidingsroute 8).

