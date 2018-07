Deel dit artikel:











Storing aan Van Iddekingebrug verholpen (update) De Van Iddekingebrug is door een storing voorlopig gestremd. (Foto: Eddy Zwerver/RTV Noord)

Door een storing is de Van Iddekingebrug in Groningen een deel van de avond gestremd geweest. Daardoor kon het wegverkeer niet meer over de brug rijden. Hoogstwaarschijnlijk was hitte de oorzaak van de storing.

Veel auto's maakten tijdens de storing voor de brug rechtsomkeert en dat leidde tot enkele chaotische situaties. Het oponthoud ontstond volgens omstanders rond 19:00 uur. Door de brug te koelen, wisten brugwachters de storing rond 20:45 uur weer te verhelpen.