LTO-voorman: Boeren moeten nadenken over goede verzekering

Voor boeren bestaat er een zogeheten Brede Weersverzekering, die uitkeert bij bijvoorbeeld droogte. Maar veel boeren vinden die te duur.

De Brede Weersverzekering dekt het financiële verlies dat kan ontstaan door schade aan gewassen door natuurrampen of ongunstige weersomstandigheden.

'Schrap de belasting'

LTO-voorzitter Jan Bloemerts zegt tegenover RTV Drenthe dat te weinig boeren deelnemen aan de verzekering. Mede hierdoor is het een betrekkelijk dure verzekering. Ook zit er een hoge assurantiebelasting op.

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) zou graag zien dat die belasting wordt geschrapt. 'Die oproep snap ik wel, maar we hebben er nu niks aan', zegt Bloemerts.

Goede verzekering

De LTO-voorman is van mening dat boeren goed moeten nadenken over een goede verzekering voor de toekomst. 'Het is duidelijk dat het klimaat flink verandert en de droogte zal ons ook de komende jaren bezighouden, het is best zorgwekkend allemaal.'

Motregen

Het grootste deel van de oogst kan volgens Bloemerts als verloren worden beschouwd. 'Ook als er een enorme bui valt helpt dat niet. De grond is te hard om de regen op te nemen en het water stroomt dan naar het laagste punt, vaak in een sloot', zegt Bloemerts.

'Het beste zou drie weken motregen zijn, maar dat zal er vast niet van komen', besluit hij.

