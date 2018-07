'Houd je hoofd koel, want we kunnen niet overal binnen vijf minuten zijn'

Als de temperatuur flink oploopt, kunnen auto's ook oververhit raken. En hoewel je liever niet met pech langs de weg staat, ontkom je er soms niet aan. Verslaggever Beppie van der Sluis nam een kijkje in de keuken van de ANWB.

'We gaan vandaag weer mensen helpen die gestrand zijn', vertelt ANWB-medewerker Cor Bijzitter enthousiast als er naar de middagplanning wordt geïnformeerd. Terwijl de vraag amper is gesteld, kan de motor van het ANWB-busje al gestart worden. 'Er is net een melding uit Marum gekomen', zegt Bijzitter.

Koelproblemen

De mankementen die de ANWB'er moet verhelpen, lopen erg uiteen. 'Dat koelproblemen zich met warm weer voordoen, is logisch. Auto's worden wat zwaarder belast en de banden worden wat heter. Er zijn altijd wel van die kleine storingen die we in de zomer wat vaker tegenkomen dan anders', legt hij uit.

Kapotte autoband

De hulpoproep was afkomstig van Henk Venema, die met een kapotte autoband stilstond. 'Gelukkig gebeurde het vlak bij mijn huis, dus ik ben eerst maar teruggelopen en wachtte even af tot jullie kwamen', antwoordt de Marumer op de vraag of het een beetje uit te houden was in de hitte.

Flesje water of handdoek

En als je wat minder geluk hebt dan Henk Venema? 'Als je toch langs de kant van de weg komt te staan in de brandende zon is een flesje water nooit verkeerd. Of een handdoek die je even over een raampje kunt hangen tegen de zon', adviseert Bijzitter.

'Op zulke dagen is het sowieso handig dat je wat verkoeling bij je hebt als je de weg op gaat. Altijd je hoofd koel houden, want we kunnen niet overal binnen vijf minuten zijn.'