Natuurgebied weer toegankelijk; lof voor brandbestrijders Schier

Wandelaars en fietsers kunnen weer naar de Westerplas op Schiermonnikoog. Donderdag woedde er een grote duinbrand op het eiland.

Een gebied van 500 bij 30 meter brandde af vlak bij het Minne Onnespad. Daardoor was een deel van het eiland afgezet. Inmiddels kunnen eilandbezoekers het natuurgebied weer in.

Schade

De eerste nieuwsgierige wandelaars namen meteen de schade op. 'We zagen de rookpluimen vanuit het dorp en hoorden allemaal sirenes. Als dat maar goed gaat, dachten we', vertelt een wandelaar.

'Bang zijn we niet geweest omdat we ons hebben laten vertellen dat de wind de andere kant op stond. Niet richting het dorp.'

Ook kinderen zijn alweer in de duinen aanwezig. Een meisje houdt een diertje in haar handen. Het is een pad die onder de asresten zit. Ze vraagt een voorbijganger om een zakdoek en maakt het diertje schoon, waarna ze de pad weer vrijlaat in de natuur.

Natuurmonumenten liet gisteren al weten dat de brand niet heel erg is voor de natuur, omdat die zich snel herstelt en de grond juist vruchtbaar is na een brand.

Veel lof

Burgemeester Ineke van Gent was tijdens de brand niet aanwezig op het eiland, maar heeft de eerste boot terug naar huis genomen. Ze laat zich direct zien in de duinen om de mensen die tegen de brand hebben gevochten te bedanken.

'Op Schier hebben we een unieke situatie dat de brandweer de beschikking heeft over een ondersteuningspeloton. Dat zijn boeren, die met giertanks vol met water de brandweer ondersteunen', vertelt van Gent.

Er is volgens Van Gent adequaat gereageerd en alles verliep zoals dat moest. Vele eilanders hielpen bovendien mee. 'Een geweldige inzet van alle hulpdiensten', vindt Van Gent.

De gemeente blijft verscherpt toezicht houden in de duinen. Zowel Natuurmonumenten als de vrijwillige brandweer blijft dat eveneens doen.

