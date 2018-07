Dagrecords sneuvelen in tropisch Grunnen

De tropische warmte zorgde ervoor dat de dagrecords bij de Groningse weerstations donderdag sneuvelden. In Lauwersoog werd het 35,6 graden.

Op 26 juli 1996 steeg het kwik naar op de kop af 27 graden. Donderdag was het dus bijna negen graden warmer dan dit oude record.

Opnieuw dagrecord?

De kans dat er vrijdag weer een dagrecord sneuvelt in de kustplaats is groot. Dat record staat nu nog op 28,1 graden.

Ook in Nieuw-Beerta en Eelde, dat wordt gezien als graadmeter voor de stad, werd het nog nooit zo warm op 26 juli. Deze weerstations noteerden respectievelijk 35,5 en 35,6 graden.

Heetste plekken ooit

Het meetstation in het Limburgse Arcen spande zoals zo vaak bij heet weer de kroon. De 38,2 graden aldaar komt in de top-3 van heetste plekken ooit. Alleen in de jaren veertig van de vorige eeuw werd tot twee keer toe warmer: 38,4 graden in Maastricht en 38,6 graden in Warnsveld.

