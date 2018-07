'Zuidelijke ringweg vrijdagochtend gewoon weer open'

De afgesloten noordbaan van de zuidelijke ringweg in Stad moet vrijdagochtend gewoon weer geopend zijn voor het wegverkeer. Dat zegt één van de projectleiders van aannemerscombinatie Herepoort, Lammert-Jan Vogel.

Er loopt een voeg met speciaal asfalt van zo'n tachtig centimeter breed over de noordbaan. Dat asfalt is inmiddels een slootje geworden: aan beide kanten is het asfalt omhoog gekropen, ander asfalt is door autobanden meegenomen. Er loopt inmiddels water in. En dat allemaal door de warmte.

Geweten

'Auto's hadden we hier nog wel laten rijden, maar er hoeft maar één motor op de kant te gaan en de gevolgen zijn niet te overzien. Dat wil je niet op je geweten hebben', zegt de projectleider.

En dus besloot Aanpak Ring Zuid donderdagmiddag om de tijdelijke noordbaan van de zuidelijke ringweg af te sluiten. Eerst van knooppunt Euvelgunne tot aan het Europaplein, later ook tot het Julianaplein.

Geluidsschermen

Stilstaande auto's die zo nu en dan optrekken, rijdende auto's, geluidsschermen die de warmte vasthouden en natuurlijk het tropische weer: het zijn de ingrediënten geweest voor de zoveelste domper van de zuidelijke ringweg. Uniek lijkt het niet helemaal: volgens Vogel is het in het hele land mis. 'De voegenboeren hebben het overal smoordruk.'

Werkzaamheden

Omdat ze het druk hebben, en ergens uit het zuiden van het land moeten komen, zijn de 'voegenboeren' om 22:00 uur nog onderweg. Ze herstellen vannacht de voeg en vullen deze opnieuw met asfalt. 'Daarna koelen we opnieuw, totdat de voeg stabiel is. Om 06:00 uur uiterlijk mag het verkeer er dan weer op.'

Strooiwagens

Of dat gelukt is, zal vrijdagochtend blijken. De hele dag zullen er zo nu en dan strooiwagens rijden over de noordbaan. Die moeten ervoor zorgen dat de voeg de volgende tropische dag niet opnieuw smelt.

Trots

Dat de noordbaan eruit ligt maakt de projectleider overigens niet minder trots. 'Het is ongelooflijk wat de mensen hier de afgelopen tijd neergezet hebben. Kijk naar deze tijdelijke weg, waar we nu op staan. Die is er in tweeënhalve halve maand gebouwd. We hadden daar eigenlijk tien, elf maanden over mogen doen.'

'Bovendien staan we hier nu wéér. De meningen over de weg die we hier neerleggen, de problemen die er zijn: natuurlijk balen we daar van. Maar toen ik vanmiddag thuiskwam was ik ook niet van plan hier vannacht weer te staan. Ik gaf mijn zoontjes een kus toen ik thuis was. Even later gaf ik ze er weer één, omdat ik onverwachts weer aan het werk moest.'

Prachtige weg

Toch snapt Vogel dat er negatief over de ring wordt gepraat. 'Dat doe ik ook makkelijker als er dingen zijn waar ik wat minder verstand van heb. Maar van één ding ben ik overtuigd: over een paar jaar ligt hier een prachtige weg.'

Lees ook:

- Zuidelijke ringweg ook tussen Europaplein en Julianaplein dicht (update)