Stroomstoring in omgeving Hoogezand In de regio Hoogezand zitten diverse huishoudens zonder stroom. (Foto: Archief RTV Noord)

Er is op dit moment een stroomstoring in de regio Hoogezand. Er komen diverse meldingen binnen uit Hoogezand zelf, maar ook in Tripscompagnie, Borgercompagnie, Kiel-Windeweer en Sappemeer.

Enexis meldt op haar website dat de stroomstoring tot ongeveer 02:30 kan aanhouden.