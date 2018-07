Aangepaste dienstregeling Arriva: minder treinen in alle richtingen

Arriva rijdt vrijdag met een aangepaste dienstregeling op de trajecten in Groningen en Friesland. (Foto: Jannes Wiersema)

Arriva rijdt vrijdag met een aangepaste dienstregeling op de trajecten in Groningen en Friesland. Het bedrijf heeft veel last van materiaalpech, ontstaan door de warmte.

Arriva gaf donderdag al aan last te hebben van een specifieke materieelstoring die ontstaat door het warme weer. 'Om een zo betrouwbaar mogelijke dienstregeling te kunnen bieden rijdt Arriva daarom vrijdag met een aangepaste dienstregeling', communiceert het bedrijf.

Minder treinen in alle richtingen

Er rijden vanaf het hoofdstation in Groningen minder treinen in alle richtingen. Dit zijn de gevolgen voor jouw reis:

- Groningen-Winschoten-Weener

Tussen Winschoten en Weener rijden de hele dag geen treinen. Er worden bussen ingezet. De treinen tussen Groningen en Winschoten rijden wel.

- Groningen-Veendam

Alleen in de ochtendspits rijden er treinen tussen Groningen en Veendam. Na 9.00 uur rijden er geen treinen meer. Dat gebeurde de afgelopen dagen al vaker, als maatregel om treinen 'over te houden', en die in te zetten op andere trajecten. Wie naar Veendam wil, kan met de trein naar Zuidbroek reizen en daar overstappen op een vervangende bus.

- Groningen-Leeuwarden

De sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden rijdt na 9.00 uur ook niet. Wil je naar Leeuwarden? Dan ben je na de spits op de stoptrein aangewezen.

- Groningen-Delfzijl en Groningen-Eemshaven

Over de trajecten tussen Groningen en Delfzijl en Groningen en Eemshaven heeft Arriva geen specifieke informatie bekendgemaakt. Wel laat het bedrijf weten dat er in alle richtingen minder treinen rijden.

NS-treinen

De treinen van NS rijden voor zover bekend volgens dienstregeling.

Materieelstoring

Al langer is bekend dat de dieseltreinen van Arriva gebukt gaan onder het warme weer. Medewerkers van Arriva gaven eerder aan dat de oorzaak van de technische problemen een combinatie zijn van ouderdom, software-updates en het warme weer.

Voor actuele informatie kijk je op de website van Arriva.

Lees ook:

- Minder treinen door warmte; verbinding Groningen - Veendam hersteld (update)

- Arriva laat treinen uitvallen tussen Groningen en Veendam vanwege de hitte

- Arriva-treinen gaan gebukt onder het warme weer