Weg afgezet door brand in hooibalen (Foto: De Vries Media)

De Johan van Zwedenlana in de stad Groningen is donderdagnacht afgezet vanwege een brand in een stapel hooibalen.

De brandweer rukte met meerdere wagens uit om de brand te bestrijden. Door de brand ontstond een enorme rookontwikkeling. De politie heeft de weg daarom afgezet voor het verkeer. De oorzaak van de brand is nog onbekend.