Zuidelijke ringweg is sinds zes uur weer open; nieuwe afsluiting niet uitgesloten

De zuidelijke ringweg bij de stad Groningen is sinds zes uur vrijdagochtend weer open voor het verkeer. De weg was afgesloten tussen Euvelgunne en het Julianaplein, vanuit de richting Hoogezand, omdat het asfalt van de tijdelijke weg smolt.

'Het is afwachten wat er vandaag gebeurt', zegt Bert Kramer van aannemer Combinatie Herepoort. Door de tropische hitte smolt het asfalt op de plaats waar de tijdelijke weg aan het bestaande wegdek was gelegd.

De voeg tussen de twee wegdelen is in de avond en nacht gerepareerd. 'Het was een lange nacht', zegt Kramer.

Opnieuw afsluiten niet onmogelijk

'We hopen dat de voeg niet weer bezwijkt', zegt Kramer.

'We hebben de weg zo veel mogelijk gekoeld. Er wordt ook af en toe zout gestrooid. We hopen dat we het vandaag gaan redden. Anders moeten we opnieuw afsluiten. We hopen van niet, maar de kans zit er echt wel in.'

Lees ook:

- Zuidelijke ringweg ook tussen Europaplein en Julianaplein dicht (update)