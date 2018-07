Slangen gedijen goed onder de tropische temperaturen van de afgelopen dagen. 'We hebben aardig wat meldingen gehad, door de hele provincie heen', zegt Ton van der Made van DoeZoo in Leens.

Onlangs werd er een haakneusslang binnengebracht bij DoeZoo. Dat is een giftige slang.

'Als je wordt gebeten kan je best heel vervelende reacties krijgen. Het is maar goed dat ze die gevangen hebben', zegt Van der Made.

Wat moet je doen als je een slang vindt?

'Zie je een slang, zet er dan een emmer overheen met een dikke steen erop. En bel de dierenambulance. Dan komt de slang bij ons terecht, of op een andere goede plek.'

Rattenslang

Meldingen van rattenslangen krijgt DoeZoo al langere tijd. Rond Eelde is een groeiende populatie actief, nadat er rond 2002 vier slangen door iemand werden vrijgelaten in zijn tuin.

De rattenslang rukt intussen ook op richting Stad. Deze week werd in Paddepoel nog een exemplaar van een meter twintig aangetroffen.

Ontsnapt

'Maar nu krijgen we ook meldingen van slangen die hier niet thuishoren. Die bijvoorbeeld ontsnapt zijn uit een terrarium, omdat mensen er geen slotje op doen. Dat moet juist wel. Want als er maar een klein kiertje is, dan wurmen ze net zo lang met hun kop tot hij open gaat. Zeker als ze al zo hyperactief zijn door de warmte.'

Tropische kas

DoeZoo breidt uit met een tropische kas. Die is al klaar, maar er zitten nog geen dieren in.

'Kleine dierentuinen moeten overal toestemming voor vragen. Wij moeten wachten voordat we de dieren die we allang hebben hier mogen vrijlaten.'

