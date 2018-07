Deel dit artikel:











Rondje Groningen: welke vlag moet er op het shirt van FC Groningen? Het nieuwe shirt dat in de buurt van de fanshop hangt (Foto: Simon Gramsbergen/ Twitter)

Het nieuwe shirt van FC Groningen is bekend en wie in de buurt komt van de Eurobo... het Noordl... het Hitachi Capital Mobility Stadion, kan er al niet meer omheen. Maar toch...Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.

1) Statische FC'ers in hun nieuwe kloffie De nieuwe shirts zijn bekend... en de nieuwe posters hangen. 2) Groningse of de Groningse vlag? Er is wel wat discussie over. Leuk dat het shirt de Groningse vlag heeft, maar moet de Groningse vlag er ook niet in? 3) Voorteken voor het nieuwe seizoen? De prijzen van de nieuwe seizoenskaarten voor FC Groningen eindigen precies in de middenmoot. 4) Een losse flodder Maar Elzo Smid heeft wel een duidelijk idee over een mogelijke woninglocatie in Stad. 5) Uit de oude doos.. Zo ging dat vrouger! 6) FC Groningen breidt technische staf uit.. Van je familie moet je het maar hebben. Het zoontje van de hoofdtrainer is assistent-trainer en waterdrager. 7) Phishingmail verstuurd onder naam RUG De Rijksuniversiteit Groningen roept op om op te letten voor een phisingmail, die is verstuurd vanuit de naam van de universiteit. 8) Promotiefilm met selfiestick Beste buitenlanders, zin in een weekendje weg? Zo wil Marketing Groningen je, natuurlijk via Eelde, naar Groningen lokken. 9) Knappe Groningse foto Vinden wij ook mooi, Seaports. 10) Knappe Groningse clip Een kraai, haas, kikker en een tweekoppige vleermuis. De Groningse band HoppaH! heeft iets bijzonders van haar nieuwste clip gemaakt. En alles stop-motion, dus beeldje voor beeldje gefilmd. Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Goed weekend, tot maandag!