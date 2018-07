Dit weekend in Groningen: Festivals, springkussens en voetbal

We zijn er op een nieuw tijdstip: de vrijdagavond. Zo heb je iets meer tijd om een keuze te maken uit het aanbod van leuke of interessante activiteiten in Groningen. En deze week hebben we uitgekozen:

Zomerfestival in Zandeweer

Zaterdag begint het Zomerfestival bij theaterboerderij Eissingeheem net buiten Zandeweer. Het idee is dat campinggasten zelf workshops geven. Zo leert een jongen van negen judotrucs en geven twee vriendinnen tips in een beautysalon buiten op het gras. Het festival duurt in totaal 16 dagen en het volledige programma kun je op deze site vinden. Wel moet je zelf dus gaan kamperen op het terrein, minimaal twee dagen.

Groningen on Air

In het kader van Zomerstad worden zondag de Grote Markt en Ossenmarkt omgebouwd tot een kinderspeelparadijs. Er komen 42 springkussens en stormbanen te staan. Het is het begin van nog meer activiteiten in de aankomende weken. Toegang is gratis.

Zuiderveen Festival in Winschoten

Na al het aardgasdrama is het tijd geworden om iets terug te geven aan Groningen. Op 28 en 29 juli organiseert de Utrechtse kunstenaar Pet van de Luijtgaarde daarom de eerste editie van het Zuiderveen Festival in Winschoten. Diverse artiesten en kunstenaars zullen er optreden. Groningers die aardbevingsschade aan hun huis hebben, mogen gratis op het festivalterrein overnachten in een van de kunstcaravans.

FC Groningen - Werder Bremen

De FC speelt zondagmiddag een oefenwedstrijd tegen de Duitse club Werder Bremen. Een bekende tegenstander dus. Seizoenkaarthouders mogen gratis naar de wedstrijd. Aftrap in het stadion van FC Groningen: 14:30 uur. Overigens mag je een flesje water meenemen het stadion in, vanwege de warmte.

Peter de Grote Festival

Het Peter de Grote Festival is het grootste kamermuziekfestival van Noord-Nederland met jaarlijks ca. 50 kamermuziekconcerten op karakteristieke locaties in Groningen, Friesland en Drenthe. De concertserie wordt omlijst met diverse cultuurtoeristische arrangementen zoals wandeltochten, museabezoek, boottochten, diners etc. Wat precies waar te doen is, vind je op de website.

Veel plezier dit weekend!