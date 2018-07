Halve marathon Lauwersoog naar Ulrum gaat door

Het was even spannend, maar er kan gelopen worden van Lauwersoog naar Ulrum. De organisatie heeft vrijdagochtend na een kort overleg groen licht gegeven voor de halve marathon.

Eerder deze week was het hoogst onzeker of er gestart kon worden vanwege de verwachte hoge temperatuur. 'Het kan morgenvroeg maximaal 27 graden worden en na de middag zakt de temperatuur naar 23 graden met bewolking en regen', zegt bestuurslid Marita Wiersum.

'Als de temperatuur boven de dertig zou zijn gekomen of als er onweer verwacht werd, was het niet doorgegaan.'

Overleg

De afgelopen dagen is er ook regelmatig overleg geweest met de brandweer, GGD en de Atletiekunie. Ook deze instanties zagen geen reden om het evenement niet door te laten gaan.

De start in de haven van Lauwersoog is om twee uur. Naast de halve marathon is er ook een tien kilometerloop.