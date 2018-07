Internationale studenten in tenten stoppen? 'Dit is door de ondergrens'

Internationale studenten die een kamer in Groningen zoeken, komen mogelijk terecht in een tentenkamp bij de ACLO. Ook een slaapboot, een vroegere discotheek en een voormalig bejaardentehuis moeten voor voldoende woonruimte zorgen.

Die alternatieve oplossingen zijn nodig omdat de 249 wooncontainers op het Suikerunieterrein pas in oktober gereed zijn. Een maand te laat, want het studiejaar begint in september.

'Laatste redmiddel'

Tot die tijd kunnen studenten terecht bij een zogeheten sleep-in, waaronder het tentenkamp. Een oplossing waar Arjen Banach, fractievoorzitter van Student en Stad, mee kan leven.

´Dit is geen oplossing waar we gelijk super enthousiast van worden, maar je moet kijken naar de mogelijk op korte termijn. Dit is dus beter dan niets, een laatste redmiddel. Voorgaande jaren kampeerden sommige studenten bijvoorbeeld met hun eigen tentje op de Stadspark-camping. Het voordeel van een tentenkamp bij de ACLO is dat er faciliteiten als wc's en douches zijn. Verder heb je vooral wat goede tenten nodig en een fijn bed.'

'Het is absurd'

'Het is absurd', zegt Henk-Jan Wondergem, fractievoorzitter van Lijst Calimero in de universiteitsraad.

'Wat mij betreft is dit door de ondergrens. Internationale studenten komen hier om te studeren en te wonen. Ze komen hier niet voor een festival. Deze oplossing is niet goed voor de reputatie van de stad.'

Toch beseft Wondergem dat de gemeente geen andere opties heeft. 'Dan maar dit, als het alternatief slapen onder de brug is.'

Niet goed op agenda

Hoewel de gemeente er volgens Banach alles aan doet om studenten een bed te bieden, had deze situatie volgens hem voorkomen kunnen worden.

'Hier had men voorgaande jaren al op kunnen inspelen. Het onderwerp stond alleen de afgelopen twee jaar niet goed op de agenda. Ik zie het als een gedeelde verantwoordelijkheid van de RUG en de gemeente om iedereen van passende huisvesting te voorzien. Gelukkig gaat dat nu beter, onder meer door meer nieuwbouw voor studenten.'

