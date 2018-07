Deel zuidelijke ringweg opnieuw dicht vanwege smeltend asfalt

De zuidelijke ringweg bij de stad Groningen gaat opnieuw dicht tussen knooppunt Euvelgunne en het Julianaplein, vanwege smeltend asfalt.

Donderdag werd de ringweg ook al afgesloten vanuit de richting Hoogezand. Het asfalt tussen de tijdelijke ringweg en de bestaande weg smelt door de tropische temperaturen.

'Het is hetzelfde probleem als we gisteren hadden', zegt Bert Kramer van aannemer Combinatie Herepoort. 'We hebben geprobeerd zo veel mogelijk te koelen, maar dat was helaas niet voldoende.'

Andere deel gaat ook dicht

Rond half 4 werd bekendgemaakt dat ook het deel tussen het Europaplein en het Julianaplein werd afgesloten.

'We willen dat in elk geval tot na de spits proberen te rekken, daarna gaat ook dat deel geheel dicht', zei Kramer eerder op de middag. 'Is al eerder duidelijk dat het niet veilig is, dan sluiten we meteen. En dan gaan we het vannacht weer repareren.'

Omleiding

Het verkeer dat vanuit Hoogezand komt en in de richting Drachten moet, wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ring. De zuidbaan van de ringweg, in de richting van Drachten naar Hoogezand, is wel open.

Voorschot op sluiting

Afgelopen nacht werd het beschadigde asfalt op de ringweg gerepareerd, maar Kramer nam vrijdagochtend al een voorschot op een mogelijke nieuwe afsluiting.

'We hopen dat we het vandaag gaan redden. Anders moeten we opnieuw afsluiten. We hopen van niet, maar de kans zit er echt wel in', zei hij.

Lees ook:

- Zuidelijke ringweg is sinds zes uur weer open; nieuwe afsluiting niet uitgesloten