Gratis vegetarische maaltijden in KEI-week

De Groningse KEI-week start dit jaar met een vegetarische maandag. De naar verwachting 5.500 KEI-lopers krijgen een gratis maaltijd zonder vlees aangeboden.

De eerste dag van de studentenintroductieweek is daartoe Meatless Monday gedoopt. 'We hebben goede hoop dat studenten zich eraan houden', zegt voorzitter Marc Boels. 'Want er zijn inmiddels prima alternatieven voor vlees.'

De vegetarische dag is op touw gezet door de Rijksuniversiteit Groningen. Die stelt dat de 5.500 deelnemers zo op één dag ruim 8,5 ton aan CO2 besparen.

Duurzaamheid

In de vijftigste editie van de KEI-week is duurzaamheid een vaker voorkomend thema. Zo staat het lustrumfestival aan de Kardingerplas op donderdag, toegankelijk voor alle Stadjers en studenten, in het teken van duurzaamheid en zijn er workshops over duurzaamheid.

