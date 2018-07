Deel dit artikel:











Roken in natuurgebieden verboden (update) Een archieffoto van een sigaret (Foto: Lindsay Fox / Flickr CC)

Het is in de gemeente Grootegast tot 1 september verboden te roken in bossen, op heide en veengronden of binnen een afstand van dertig meter daarvan.

Dat is een van de maatregelen die de gemeente vrijdag heeft ingevoerd in verband met de aanhoudende hitte en droogte. Geen smeulende voorwerpen Ook mogen mensen in natuurgebieden geen smeulende voorwerpen, zoals sigarettenpeuken meer wegwerpen, laten vallen of achterlaten. Daarnaast mag er tot 1 september in natuurgebieden geen vuur worden gebruikt of werkzaamheden worden gedaan waardoor vonken kunnen ontstaan. Uit onderzoek van de Veiligheidsregio Groningen in de gemeente Grootegast blijkt dat door extreme hitte en droogte de Jiltdijksheide onder Opende momenteel het grootste risico loopt. Update: Ook in de gemeente Marum is er nu een rookverbod in de natuurgebieden. Aangezien de Veiligheidsregio Groningen adviseert om in alle natuurgebieden maatregelen te nemen, is de kans aanwezig dat er steeds meer gemeentes zullen volgen. Lees ook: - Liveblog hitte in Groningen