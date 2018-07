Paul Zwama gaat wereldrecord aanvallen in eigen tuin

Paul Zwama uit Leens gaat het wereldrecord op de marathon aanvallen. Niet op de weg, maar op de loopband.

Hij bereidt zich voor op de kwalificatie voor de Olympische Spelen in 2020.

Wereldrecord

Het wereldrecord op de loopband staat op 2 uur, 21 minuten en 40 seconden en is sinds 2006 in handen van de Amerikaan Eric Blake.

Zwama, Nederlands kampioen op de marathon in 2014, doet de recordpoging in Utrecht in de kantoortuin van zijn eigen bedrijf. Hij daagt belangstellenden uit om met hem mee te lopen op een van de andere loopbanden. Vooral om hem te voorzien van de nodige spirit.

